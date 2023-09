6 coisas simples que as mulheres gostam, mas não têm coragem de dizer para os homens

Engana-se quem acha que as mulheres gostam e se encantam por coisas grandiosas, luxuosas ou muito valiosas.

Para elas, vale muito mais um cara que investe em coisas simples, mas sinceras, do que aquele que só pensa que elas querem o que é relacionado a dinheiro.

Vale destacar que tais coisas são consideradas o “mínimo” e é algo que deveria vir naturalmente.

6 coisas simples que as mulheres gostam, mas não tem coragem de dizer para os homens:

1. Uma ligação inesperada

Começando nossa lista, as mulheres se encantam por homens que fazem ligações em algum momento do dia que for oportuno.

Essa simples atitude acaba sendo um diferencial, já que foge das tradicionais mensagens e demonstra que ele tem um carinho maior por ela.

2. Compartilhar uma novidade em primeira mão para ela

Outra coisa que uma mulher gosta (e muito) é quando o cara faz questão de contar para ela alguma novidade em primeira mão.

Elas gostam de se sentirem importantes e valorizadas. Nessas horas, fica claro que o parceiro fez questão que a amada fosse a primeira a saber de tal coisa, como uma promoção no trabalho e assim por diante.

3. Dizer que sonhou com ela

Para os homens, essas coisas não têm tanta importância, mas a mulherada se importa muito com alguns detalhes, um simples sonho, por exemplo, elas levam muito a sério!

Sendo assim, para elas é muito apaixonante quando o parceiro diz que sonhou com ela.

4. Ajudar em algo em casa

Já pensou chegar em casa e estar tudo limpinho, louça, quarto, cozinha, área e banheiro?

Pois bem, para as mulheres, isso também é surpreendente e muito encantador. Sem dúvidas, as deixam apaixonadas!

5. Ser elogiada

Pode parecer besteira, mas um bom elogio pode ser o gás perfeito que elas precisam para se apaixonar de vez pelo parceiro.

Afinal, um comentário bem feito, demonstra que ele gosta dela e que ela possui muitas qualidades.

6. Ter um fã

Por fim, toda mulher quer um homem que a ame verdadeiramente e que seja completamente fã dela!

Isso porque, em uma relacionamento, o cara que age assim respeita a sua amada e a trata como ela precisa ser tratada.

