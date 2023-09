Câmeras flagram jovem sendo brutalmente assassinado em posto de combustível

Uma briga em um posto de combustível teve um desfecho trágico, após um jovem, de 22 anos, ser brutalmente assassinado à luz do dia. Todo o caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15) na Vila Emanuel, em Trindade, e foi registrado por uma testemunha, que também estava no local.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver o momento em que o jovem pega uma vassoura e começa a agredir o homem – suposto morador de rua – de 46 anos.

No entanto, a situação logo é revertida, quando o suspeito do crime retira uma faca e passa a perseguir o rapaz.

Já em outra gravação, é mostrado o suspeito em cima do jovem, agredindo-o com socos e tapas. Em um dado momento, ele chega a bater a cabeça da vítima contra o chão repetidas vezes. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. O motivo do embate não foi revelado.

No endereço, os policiais encontraram o jovem, já sem vida, e com sinais de sangramento no tórax e no nariz. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no ambiente e atestou o óbito.

O suspeito foi localizado pelos agentes na rua Francisco A de Assis, no setor Monte Sinai. Ele confessou a ação e foi encaminhado até o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin) para a confecção de relatório médico e, posteriormente, à Central de Flagrantes de Trindade.