Governo de Goiás e BNDES fecham acordo para a universalização do esgoto no estado

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômica e Social (BNDES) celebrou, na última quinta-feira (14), com o Governo de Goiás um contrato de parceria público-privada (PPP) para o esgotamento sanitário do estado.

Em nota, o BNDES informou que “o objetivo é universalizar o acesso da população a esse serviço [de tratamento de esgoto] até 2033, conforme novo marco legal do saneamento básico. A previsão é de que até 3,4 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a iniciativa”.

Um total 217 municípios vão participar dos estudos para a estruturação do PPP, cerca de 88% das cidades do estado.

Agora, Goiás passa a ser o 7° estado do país a receber os estudos de projetos de estruturação de concessões de saneamento. Antes, o BNDES já havia ajudado Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.