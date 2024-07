Câmara de Anápolis gasta quase R$ 50 mil com viagem de Thais Souza à Praia Grande, em São Paulo

Além da vereadora, outros servidores da Casa participaram de evento

Pedro Hara - 23 de julho de 2024

Vereadora Thais Souza, do PP, pode estar de saída para o PL. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas teve acesso a documentos com o pagamentos feitos pela Câmara de Anápolis à vereadora Thais Souza (Republicanos) e servidores para um evento realizado na Praia Grande (SP), voltado a defensores da causa animal.

Além de Thais, outros seis comissionados da Casa estiveram no evento. Deste total, 04 estão lotados no gabinete dela, enquanto outros dois prestam serviços em diferentes áreas do Legislativo municipal.

Durante os quatro dias de evento, a Câmara de Anápolis desembolsou R$ 48,9 mil. A maior parte das diárias foram pagas à vereadora, que recebeu R$ 12,6 mil.