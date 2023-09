Mega-Sena: moradores de Goiás levam prêmio; veja as cidades dos ganhadores

Quatro apostadores de Goiás tiraram a sorte grande e levaram uma bolada para casa, depois do último sorteio da Mega-Sena, realizada na última quinta-feira (14).

No concurso, de número 2632, foram sorteados as dezenas 05-10-27-38-56-57. No entanto, como os ganhadores acertaram apenas cinco das bolinhas, não receberam o valor completo da premiação – que acumulou.

Dessa forma, cada um foi gratificado com a quantia de R$ 130 mil.

Todas as apostas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Chapadão do Céu (01), Cidade Oriental (01) e Goiânia (02).

Outros 105 apostadores em Goiás também acertaram quatro dezenas da Mega-Sena, recebendo prêmio com valores entre R$796,20 e R$4.777,35, de acordo com o tipo de registro que fizeram nas lotéricas.

Destes, 40 são de Goiânia, 12 de Aparecida e 06 de Anápolis.

Concurso 2633

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (16), a partir das 20h, e será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF).

A estimativa para o valor acumulado está na casa dos R$ 9 milhões.