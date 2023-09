Número do SAMU está fora do ar em Anápolis; saiba como acionar o socorro

Uma instabilidade no sistema fez com que o telefone do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o 192, saísse do ar e ficasse inoperante em Anápolis na tarde desta sexta-feira (15).

Apesar de estar ciente do problema, a empresa responsável ainda não tem uma previsão de retorno da funcionalidade.

Enquanto isso, todos que necessitarem de socorro podem acionar o Corpo de Bombeiros, via 193, e a corporação irá realizar o repasse para os agentes do serviço de saúde.

Telefones funcionais também foram disponibilizados para atender a demanda dos anapolinos.

Em caso de necessidade, eles podem ser contactados através dos seguintes números: (62) 99991-0302 e (62) 3314-4339.