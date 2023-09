Sogra se alia ao ex-genro, encontra nova esposa para ele e filha tem final de dar dó

Imagine só ser amigo da sogra a ponto de se divorciar da filha dela e ainda poder continuar morando na casa da idosa com uma nova esposa? Parece confuso e impossível, né? Mas foi o que aconteceu com um vietnamita.

Identificado apenas como Van, de 33 anos, o homem teve a história viralizada na internet após explicar como foi todo o desenrolar da trama.

Segundo ele, era casado com a filha de Sue e, juntos, o casal vivia na casa da mulher mais velha, já que eles tinham duas filhas pequenas e a avó preferia ter um contato mais próximo com as netas.

No entanto, após 10 anos de casamento, a dupla passou a ter certos atritos e preferiu romper o romance. Apesar disso, Van continuou morando na mesma casa da sogra, já que todos estavam se entendendo bem, inclusive a ex-mulher.

Com o passar do tempo, Sue – que era muito amiga do ex-genro – sugeriu que o homem precisava de uma nova parceira. Ela mesmo se responsabilizou por encontrar uma substituta da filha.

Apesar da história parecer uma loucura, a sogra achou uma nova parceira para Van. Os dois se apaixonaram e oficializaram o romance com um casamento.

Evidentemente, a ex-mulher e filha de Sue ficou desconfortável com a situação e saiu da casa onde morava. Com isso, a nova esposa do vietnamita se uniu à família e foi morar na casa de Sue, juntamente com o novo marido e as duas enteadas.

Na internet, os usuários ficaram impressionados com a história e alguns se solidarizaram com a antiga esposa. “Imagina ter que sair da própria casa porque a mãe quis acolher o ex-genro e a nova parceira dele? Essa mulher deve estar péssima”, disse uma pessoa.