Conheça a cachoeira de Pirenópolis que já foi palco de novela da Globo

Um paraíso escondido em meio ao Cerrado, estampado pelo diretor Marcos Schechtman e pela atriz Cléo Pires nas gravações da novela Araguaia, da rede Globo. Essa descrição é referente a um belíssimo complexo de cachoeiras – localizado em Pirenópolis.

Conhecida pela longa ponte pêncil, por uma enorme queda d’água e pela vista única do vale, a Cachoeira do Abade é um local com diversas atrações e opções de lazer, tudo isso a apenas 15 km da cidade histórica.

Onde antes era o Povoado de Meia Ponte – nome dado à cidade devido ao relato de que ali haveria uma ponte montada por dois troncos e que, após um grupo atravessar e retornar, um deles havia sido levado – agora fica um dos maiores polos turísticos do estado.

E esse sucesso não passou despercebido pela equipe da maior emissora do país. No local, foi construída uma longa trilha, pavimentada e sinalizada, levando às cachoeiras e poços.

Todo o ambiente segue estritas normas para que os turistas não poluam nada, com regras para quais itens podem ser levados nos passeios.

À época da novela, o local contava com um restaurante, para facilitar a alimentação, visto que grande parte dos 15 km até lá são pela terra, subindo a serra do Parque Estadual dos Pirineus.

Nos dias atuais, a estrutura foi incrementada com um café moderno, contando diversas opções de confeitaria e espaço amplo, todo na madeira.

O complexo também conta com um paisagismo único, reunindo espécies nativas e exóticas e, segundo dirigentes, estaria finalizando a construção de chalés para hospedagem no local, ao estilo rústico e com banheiras de hidromassagem.