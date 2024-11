Carro de manobras perde o controle e acerta parte da plateia durante apresentação

Evento celebrava o aniversário de 68 anos de Caturaí, cidade da Região Metropolitana de Goiânia

Samuel Leão - 20 de novembro de 2024

Carro derrapa e acerta plateia. (Foto: Reprodução)

Personalizado como o personagem Relâmpago McQueen, do filme Carros, um Chevette que fazia uma apresentação de manobras em um espaço delimitado na rua, perdeu o controle e acertou parte plateia. A situação aconteceu nesta quarta-feira (20) durante a comemoração do aniversário de 68 anos de Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia.

Alguns dos presentes chegaram a ser atendidos pela equipe médica que acompanhava o evento, mas, apesar do susto, ninguém teria ficado gravemente ferido.

No vídeo do ocorrido, é possível ver o veículo derrapando e dando “cavalos de pau” pela pista, que estava isolada com faixas. As pessoas acompanhavam ficavam atrás das estruturas.

Em certo momento, o motorista perde o controle e não consegue frear antes de se chocar contra a cerca. No momento da batida, o locutor chama a assistência médica aos envolvidos pelo microfone.

O evento foi realizado em comemoração ao aniversário de 68 anos da cidade, sendo organizado pela própria prefeitura.

Em nota ao G1, a prefeita Divina Zago (Solidariedade), informou que todas as vítimas do carro desgovernado foram atendidas por uma ambulância que já estava presente. Ela também afirmou que ninguém ficou gravemente ferido.