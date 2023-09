Dono de tradicional pousada goiana está entre os que perderam a vida em queda de avião no Amazonas

Proprietário da Pousada Serra da Mesa, no município de Niquelândia, Gilcresio Salvador Medeiros, de 74 anos, também está entre as vitimas fatais da queda de um avião em Barcelos, no interior do Amazonas, neste sábado (16).

A informação foi confirmada pela ex-esposa da vítima, que, bastante abalada, postou um vídeo no Instagram da pousada para informar o ocorrido para amigos e familiares.

“Eu vim aqui passar uma notícia horrível. O Gil estava no avião com os pescadores em Manaus, infelizmente ele estava”, disse, em meio ao choro.

Junto de Gilcresio, outras 13 pessoas morreram no acidente, incluindo o piloto e co-pioloto. Os passageiros eram amigos e estavam em uma viagem de pesca esportiva.

Além do idoso, três moradores de Uruaçu, cidade a 87 km de Niquelândia, também estavam entre os passageiros. Eles foram identificados como Witter Ferreira de Faria, Marcos de Castro Zica e Fábio Ribeiro.

Também consta na lista das vítimas o nome de Fábio Campos Assis, empresário anapolino do ramo de bebidas.