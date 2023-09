Empresário de Anápolis é uma das vítimas fatais de queda de avião no Amazonas

Uma das vítimas do avião que caiu na tarde deste sábado (16), em Barcelos, no interior do Amazonas, foi identificado como Fábio Campos Assis, de 45 anos e natural de Anápolis

O nome dele consta na lista de vítimas divulgada pela ManausAerotáxi, empresa responsável pelo táxi aéreo.

Fabio era empresário no ramo de bebidas e aparece em um vídeo que teria sido gravado momentos antes do acidente, na companhia de outros turistas.

As imagens, inclusive, começaram a repercutir em grupos que o anapolino participava com amigos de futebol.

A reportagem do Portal 6 chegou a entrar em contato com a esposa da vítima, mas ela estava visivelmente abalada e não pôde falar sobre o assunto.

Sabe-se até o momento que os 12 passageiros da aeronave estavam viajando para a prática de pesca esportiva. Além deles, também perderam a vida o piloto e copiloto.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Vinícius Almeida, as informações iniciais apontam que “a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear”.

A Força Aérea Brasileira também já afirmou que a dinâmica do acidente será investigada.

“Todo acidente é uma relação de fatores. Todos serão analisados pela Força Aérea e, em breve, um relatório apontando as possíveis causas desse acidente será divulgado”, garantiu o Major-Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado.

Veja a lista completa das vítimas fatais do acidente

– Euri Paulo dos Santos – Fábio Campos Assis – Fábio Ribeiro – Gilcresio Salvador Medeiros – Guilherme Boaventura Rabelo – Hamilton Alves Reis – Heudes Freitas – Luiz Carlos Cavalcante Garcia – Marcos de Castro Zica – Renato Souza Assis – Roland Montenegro Costa – Witter Ferreira de Faria

– Leandro Souza (piloto) – Fernando Galvão (copiloto)