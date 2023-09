Empresária anapolina de renome é desmascarada pelo Ministério Público do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) conseguiu provar que uma empresária de Anápolis estaria ocultando parte do próprio patrimônio para não pagar uma indenização.

Conforme divulgado pelo próprio MPT-GO, as empresas pertencentes à empresária Tamine El Hajj foram denunciadas, ainda em 2018, por irregularidades trabalhistas.

Isso porque estariam sendo cometidos atrasos constantes no pagamento de salários e a não concessão de descanso semanal e de intervalos.

Após acordo feito entre as empresas e o MPT-GO, ficou estabelecido que seria pago o valor de R$ 12 mil para compensar os danos morais coletivos causados. Porém, apenas uma parte foi quitada.

Isso porque a empreendedora alegou não ter condições de pagar integralmente o acordo. Além disso, quando o MPT-GO tentava buscar por bens e patrimônio das empresas, não os encontrava.

No entanto, ao realizar uma extensa pesquisa, inclusive por meio de matéria do Portal 6, o órgão descobriu que Tamine seria sócia de outra uma confeitaria – responsável pela famosa marca Mousselato -, embora formalmente o empreendimento esteja em nome de outra pessoa.

“Verificamos, após amplas pesquisas em redes sociais, que a empresária estava utilizado o artifício do sócio oculto para não pagar os créditos trabalhistas devidos ao MPT em Goiás e a ex-empregados”, afirmou o procurador do Trabalho Tiago Ranieri, à frente do caso.

Caso não consiga alcançar os bens e patrimônio necessários ao pagamento do montante, a sentença do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região (TRT-18) determina que uma série de medidas sejam tomadas para que se garanta a execução da dívida.

O Portal 6 tentou contato com a empresária através de ligação e mensagens para que ela pudesse se pronunciar sobre o caso e não obteve sucesso até o momento dessa publicação. O espaço segue em aberto.