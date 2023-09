Lula chega a NY para participar de assembleia da ONU e reunião com Biden

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) desembarcou em Nova York (EUA) acompanhado da primeira-dama, a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, no final da noite deste sábado (16).

O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy por volta das 23h. Lula e Janja deixaram a aeronave e seguiram para um hotel. O presidente brasileiro participará da abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na próxima terça-feira (19). Lula também irá se reunir com o presidente norte-americano Joe Biden na quarta-feira (20).

PASSAGEM POR CUBA

Antes de seguir para Nova York, Lula participou no sábado (16) de uma reunião do G77+China, em Havana. Durante o evento, Lula mencionou que o embargo econômico dos EUA contra Cuba é “ilegal”.

Lula abriu os discursos do encontro, que tem como tema “Desafios Atuais do Desenvolvimento: Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação”.

O presidente, no meio do discurso, voltou a cobrar os países ricos dizendo que será necessário insistir para que as nações cumpram seus compromissos com o meio ambiente.

“Vamos promover a industrialização sustentável, investimento em energias renováveis, na bioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global”, afirmou Lula.

“No caminho entre a COP-28 em Dubai e a COP-30, na cidade de Belém (PA), será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países ricos.”

Durante o discurso, Lula ainda chamou o embargo econômico contra Cuba de “ilegal” e disse que o Brasil é contra essa política. “Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa. E até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral”.