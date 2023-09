Sucesso desde a inauguração, restaurante fecha as portas e motivo surpreende

Um restaurante de comida coreana na Espanha estava sendo filmado para um reality show com um chef de sucesso do país asiático quando acabou viralizando e tendo que fechar as portas por um motivo surpreendente.

Localizado na rua San Sebastian Zabaleta, em Gros, o restaurante de nome Bantxu teve que encerrar os atendimentos por conta da grande procura de clientes, segundo informou o El Diario Vasco.

Devido às gravações, takes no interior, vídeos no terraço, calçada e a grande movimentação de câmeras pelo recinto antes da inauguração, as pessoas ficaram bastante curiosas para conhecer o novo estabelecimento e provar as comidas.

Na abertura, o lugar só conseguiu manter o atendimento por três dias. Após isso, as coisas começaram a complicar ainda mais para funcionários e responsáveis pelo local.

A demanda foi tão alta que acabou sobrecarregando os profissionais contratados, equipe de fornecedores e logística da casa.

O fechamento pegou de surpresa vários clientes que aguardavam por uma mesa para sentar, inclusive.

Embora tenha parecido ser definitivo, a direção da casa disse que “não tem certeza de quanto tempo permanecerá fechado”.

Até a conclusão desta matéria, ainda não se sabe ao certo a respeito da volta do funcionamento do restaurante ou se ainda permaneceria pausado por tempo indeterminado.