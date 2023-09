É bom que alguns signos tenham bastante cuidado nos próximos dias, pois alguém mais próximo pode tentar trapacear de uma forma horrível e a decepção será forte.

Apesar de se tratarem das pessoas mais empáticas do zodíaco, dessa vez a surpresa vai ser grave. Isso porque nem todo mundo é capaz de ser fiel às relações como vocês.

Inclusive, poderá ficar como uma boa lição para aprender a não confiar cegamente em qualquer sorriso bonito e palavra doce.

A inveja e a falta de responsabilidade afetiva são coisas que sobram em muita gente e podem te machucar muito, caso não consiga se blindar.

Diante disto. confira agora quais os signos que enfrentarão essa situação e devem estar mais atentos com quem chamam de confiável.

3 signos que precisam abrir os olhos porque alguém próximo pode fazer algo grave:

1. Gêmeos

Os geminianos podem ficar bem atentos com esses círculos grandes de amizades que insistem em nutrir. Eles estiveram contando intimidades demais nos últimos tempos e isso despertou muita inveja.

Nem todo mundo que te encontra e te abraça quer o seu bem. Inclusive, no trabalho, pode haver uma pessoa querendo o seu lugar.

Essa rasteira virá de alguém bem próximo. É bom estar preparado para não se decepcionar tanto.

2. Câncer

Os cancerianos pecam muito por confiar cegamente em palavras doces. A emoção desse signo pode aumentar demais a vulnerabilidade dos nativos em serem enganados.

Não dá para se jogar nas relações assim, pois nem todo mundo está vibrando na mesma sintonia que você. Essa pessoa, inclusive, só está esperando o momento certo para te derrubar.

Não espere tanto de ninguém. Afinal, quando a esmola é muito grande, o santo precisa desconfiar.

3. Sagitário

Por fim, o jeito “galera” do sagitariano também pode o colocar em situações ruins. Devido à enorme socialização e tranquilidade, esses nativos podem acabar se decepcionando com as pessoas que dividiram alguns segredos.

Vocês podem estar rodeados de invejosos desejando exatamente tudo o que conquistaram até agora. É bom se fechar um pouco e não contar nada sobre os próximos projetos.

Falta pouco para as máscaras caírem e você ficará surpreso com o desfecho disso.

