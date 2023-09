Se você é uma pessoa supersticiosa e adepta das crenças esotéricas, como numerologia e astrologia, já deve ter ouvido falar que existem datas de aniversário que oferecem uma certa sorte a mais para quem nasce nelas.

Seja por conta do dia numérico, seja por conta do período, algumas pessoas realmente podem se sentir privilegiadas pelas datas de nascimento.

Há estudos que apontam que a sorte é tanta, que pode influenciar em jogos de loteria, apostas em geral e situações do dia a dia, que para elas são bem mais fáceis de serem resolvidas.

Se está curioso para saber quais datas são essas, confira abaixo a lista que separamos e o porquê de cada qual. Veja só!

6 datas de aniversário que mais têm pessoas sortudas e elas nem se dão conta:

1. 22 de novembro

No dia 21 de novembro o Sol entra na casa de sagitário, que é o signo regido pelo planeta Júpiter – astro da sorte. Logo, as pessoas nascidas a partir da data costumam ser bem mais agraciadas que as demais do zodíaco.

O dia 22, em específico, traz maiores chances ainda para o aniversariante tirar a sorte grande na loteria, em apostas diversas e até mesmo achando dinheiro na rua.

2. 23 de abril

A numerologia explica que o número 23 pode ser um numeral muito carregado de boas vibrações, trazendo mais chances de se dar bem para quem nasce nele.

O dia 23 de abril, especificamente, é quando o Sol já entrou em Touro. São pessoas mais racionais, seguras e possuem grandes possibilidades de se tornarem ricos.

3. 26 de julho

Na lista japonesa que pontua as datas de aniversário mais sortudas do ano, o dia 26 de julho ficou em terceiro lugar. Segundo essa lista, quem nasce nesse dia não precisa se preocupar com os azares corriqueiros da vida.

4. 26 de novembro

26 é um numeral muito popular, segundo a numerologia, com a fama de atrair coisas boas. E, como o final do mês de novembro é quando o Sol está em sagitário, as chances são desses aniversariantes serem recobertos de sorte.

5. 05 de maio

Na numerologia, o número cinco é atrelado à constante evolução humana, devido à relação com a estrela de cinco pontas. Quem nasce no dia 05 do quinto mês do ano tende a ser bem abençoado e próspero.

Não são pessoas acomodadas e podem vivenciar muita fartura na vida.

6. 17 de janeiro

Por fim, o número 17 também é um ótimo numeral para a numerologia. O presságio é ligado à autodisciplina, responsabilidade e ambição. São pessoas que buscam o melhor para si sempre.

E, com a sorte destinada aos aniversariantes da data, é bem possível que alcancem muito sucesso.

