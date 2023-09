Adriana Accorsi será oficializada pelo PT para disputar a Prefeitura de Goiânia

A deputada federal Adriana Accorsi é a escolhida do PT para disputar à Prefeitura de Goiânia em 2024.

A parlamentar vai disputar o pleito pela terceira vez consecutiva. Em 2016 e 2020, a delegada recebeu 6,73% e 13,39% dos votos, respectivamente.

Apesar das pretensões de Edward Madureira e do deputado estadual Mauro Rubem, Adriana sempre foi a favorita do partido e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

Após a confirmação da deputada federal, o PT vai iniciar a busca pela formação da chapa que disputará o Paço Municipal.

“Neste momento criar uma chapa apenas com candidatos do PT é uma escolha equivocada. Assim como em 2022, vamos buscar a formação de uma frente ampla”, adiantou uma liderança petista à Rápidas.

Fritura de Rogério Cruz entre aliados antecipa a demorada reforma administrativa

Seguindo as orientações do marqueteiro Jorcelino Braga, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), marcou para terça-feira (19) o anúncio da reforma do secretariado na capital.

Antes do anúncio oficial a reforma já promoveu cisões entre aliados do prefeito. Presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota) anunciou a saída do Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP), azedando ainda mais a relação tão desgastada entre Executivo e Legislativo.

Trindade se prepara para dança das cadeiras

A cassação do mandato do vereador Nélio Fortunato (MDB), em Trindade, deve provocar mudança na composição da Câmara da cidade.

A Justiça Eleitoral decidiu que todos os votos conquistados pelo MDB em 2020 sejam anulados, provocando a mudança no quociente eleitoral.

Vigias de Anápolis podem em breve ganhar nova função

Em Anápolis, é alta a expectativa de reuniões ainda durante esta semana entre o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Anápolis (SindiAnápolis) e o Executivo.

É possível adiantar que os vereadores Jakson Charles (PSB) e Dominguinhos (PV) vão propor alocar os vigias concursados para atuarem em unidades escolares do município.

A mudança deve ocorrer após o atraso nos pagamentos por parte das empresas terceirizadas que prestam serviço de vigilância ao município.

À Rápidas, o presidente do SindiAnápolis, Grattony Gratão também adiantou a posição dele: o acerto do número de profissionais que sairão de outras secretarias com destino à pasta da Educação.

Fala de Vilmar Mariano agita as candidaturas em Aparecida

Após afirmar em um podcast que não acredita na candidatura de Professor Alcides (PL) à Prefeitura de Aparecida, o prefeito Vilmar Mariano (MDB) agitou o cenário eleitoral da cidade em 2024.

O temor no entorno do deputado é de que a vida íntima dele seja explorada politicamente.

Nota 10

Para a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, que foi convidada pelo Papa Francisco para participar do “Encontro entre Reitores de Universidades Latino-Americanas e Caribenhas: Organizando a Esperança”, evento que acontece no Vaticano, entre os dias 20 e 21 de setembro deste ano.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. As chuvas que caíram na capital neste domingo (17) deixaram semáforos inoperantes. Por sorte, o trânsito na cidade durante os finais de semana é pacato e os motoristas não tiveram tantos transtornos.