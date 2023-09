Em meio a onda de calor, chuvas intensas devem atingir Goiás

Em meio a previsão de uma onda de calor, chuvas intensas devem atingir Goiás ainda nesta terça-feira (19). Apesar do alívio, as precipitações terão uma curta duração e devem retornar ao estado somente em outubro.

Ao Portal 6, a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, afirma que a região mais afetada durante a data será a Sudoeste, onde ficam localizados os municípios de Santa Helena, Jataí, Rio Verde, Mineiros, Santa Rita e outros.

“Cidades como Goiânia, Jataí e Rio Verde ainda podem ter chuva no período da tarde e da noite. Como estamos em um período de transição, é possível ter, pontualmente, precipitações intensas com rajadas de ventos, o que pode causar prejuízos”, destacou.

Contudo, a meteorologista salienta que a aproximação de uma massa de ar seca servirá para interromper as chuvas e aumentar as temperaturas até o dia 27 de setembro, o que configura uma onda de calor.

“Podemos ter recorde de temperatura do ano, com picos principalmente na sexta-feira (22) e ao longo do final de semana”, explica.

Neste cenário, segundo ela, a previsão é que cidades do Norte e Oeste do estado sejam as mais impactadas, como é o caso de Goiás, Porangatu e São Miguel do Araguaia, onde os termômetros podem ultrapassar os 40º C.

Já Goiânia deve registrar temperaturas próximas aos 39º C, enquanto os termômetros de Anápolis poderão alcançar os 36º C.