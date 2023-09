Goiânia e Aparecida de Goiânia recebem campanha gratuita de vacinação antirrábica; veja o calendário

Tutores já podem levar os cães e gatos para os postos de vacinação antirrábica gratuita em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A campanha se iniciou no último sábado (16) e se estenderá até o dia 30 de setembro.

As vacinas serão aplicadas aos sábados em 405 pontos distribuídos na capital. Ao final do período, as doses ficarão disponíveis até o dia 07 de outubro.

A próxima data será o dia 23 de setembro, nas regiões Norte e Noroeste, onde foram destinados 105 pontos. Então, no dia 30, será a vez dos distritos Oeste e Sudoeste, onde serão montados 149 locais.

Vale destacar que no último sábado (16), as regiões Sul, Leste e Campinas/Centro receberam a campanha. Ao todo, serão 405 pontos, disponíveis no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Goiânia.

Para garantir a vacinação, basta comparecer a um dos locais com o pet. Tutores com mais de cinco animais podem agendar o serviço pelos telefones 3524-3131; 3524-3129 (WhatsApp) e no 3524-3130 (plantão).

De acordo com a secretaria, poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade. Já aqueles que são bravos ou mordedores devem usar focinheira.

A orientação da SMS é de que os gatos sejam transportados em caixas apropriadas e qualquer reação referente à aplicação da vacina deve ser comunicada imediatamente a um médico veterinário.

Embora a campanha concentre os esforços, o órgão disponibiliza quatro pontos fixos o ano todo: a Unidade de Vigilância em Zoonoses; o Hospital da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e as escolas de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC).

Aparecida de Goiânia

A vacinação no município será feita no próximo sábado (23). O Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica será das 08h às 17h em mais de 130 locais. A lista dos pontos está disponível no site da secretaria.

O município também oferece o serviço ao longo do ano na Unidade de Vigilância em Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida, das 08h às 18h30, de segunda a sexta-feira.