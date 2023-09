Trabalhador se desequilibra e morre após cair de andaime em Goiânia

Um jovem trabalhador, de apenas 24 anos, acabou morrendo após cair de um andaime, em um edifício do setor Barra da Tijuca, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (18). O rapaz trabalhava em uma obra no local e tinha subido na estrutura suspensa, junto com um outro funcionário.

Entretanto, enquanto eram erguidos, o jovem acabou se desequilibrando e tombou do andaime, de uma altura estimada entre 06 e 07 metros.

Logo após a queda, os colegas de trabalho foram socorrer o rapaz. Com isso, eles perceberam que a vítima estava com um forte sangramento na cabeça, incluindo um sangramento no nariz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e encontrou o jovem ainda consciente, mas sem conseguir falar com clareza.

No entanto, pouco após ser colocado na maca, para que fosse conduzido ao hospital, o trabalhador sofreu uma forte crise convulsiva e faleceu ainda no edifício.

A Polícia Civil (PC) ficará responsável pela apuração das circunstâncias que levaram à morte do funcionário.