Quando uma mulher está verdadeiramente apaixonada, ela pode ser capaz de fazer coisas únicas pela pessoa, deixar demonstrações de afetos e se doar intensamente.

Para saber se ela realmente te quer, não só momentaneamente, mas para a vida inteira, é bom observar quais sinais ela tem deixado e como anda o comportamento dela em relação a você.

E, para facilitar ainda mais, separamos uma lista de atitudes inquestionáveis que elas fazem quando estão verdadeiramente apaixonadas.

6 coisas que uma mulher só vai fazer quando estiver verdadeiramente apaixonada:

1. Passar horas conversando sem ignorar nenhuma mensagem

Se a mulher não te ignora, saiba que você é especial. Quando é só mais uma pessoa normal, ela responde no tempo dela, priorizando sempre as próprias questões do dia a dia.

Agora, quando se trata de alguém muito querido, ela pode parar tudo para focar naquele chat, perdendo horas do dia.

2. Contar para as amigas tudo sobre você

Se você não for especial demais, ela contará apenas os fracassos e as ‘ratas’ que você der. Agora, se for uma pessoa por quem ela está apaixonada, cada detalhezinho será mencionado para as amigas.

3. Registrar todos os momentos

Quando a mulher se sente muito à vontade com você e quer eternizar os momentos, ela busca fotografar tudo sempre. Logo, vocês poderão ter muitas fotos juntos.

4. Te mandar as músicas preferidas dela

Compartilhar a playlist preferida é um verdadeiro ato de amor para a maioria das mulheres. Isso porque, caso você goste das preferidas e passem a ouvir juntos, essas músicas serão atreladas a você futuramente.

Se ela não tiver intenção de permanecer ao seu lado, será uma perda de tempo compartilhar isso e criar uma memória afetiva.

5. Te contar sobre o passado e casos marcantes

Se ela confiar em você o bastante para te contar sobre o passado, sobre vivências importantes ou até mesmo sobre traumas, saiba que existe muito amor nessa relação.

Ela pode estar prospectando um futuro com você, onde não haja repetições de erros. Assim, você saberá exatamente onde doeu e como não ferir novamente.

6. Demonstrar cuidado e ciúmes

Por fim, mas não menos importante, uma demonstração de cuidado, preocupação, afeto e ciúmes podem ser grandes indicativos de que há uma grande paixão naquele coraçãozinho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!