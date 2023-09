“Cruzamento da morte” na BR-153 em Aparecida Goiânia: o que não fazer

Um trecho da BR-153, na altura km 8, no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia, tem chamado atenção pelo perigo que representa aos motoristas que passam por lá. No Google Maps, o local foi registrado como “Retorno Perigoso” e apelidado nas redes sociais como “Cruzamento da morte”.

O espaço ganhou os nomes por conta da falta de sinalização. Como não há semáforo que impeça o tráfego das pessoas na BR-153, torna-se necessário acelerar para fazer o cruzamento, o que aumenta as chances de acidente.

Há um radar de velocidade no local, que controla a via em 40 km/h, no entanto, o risco tem sido comentado entre internautas. Em vídeo postado nas redes sociais, é possível acompanhar o movimento rápido dos veículos.

Nos comentários, usuários pontuam que o problema persiste – sem sinal de mudança. “Isso aí é uma vergonha. E ninguém tem a coragem e decência de resolver”, comentou um.

Ao Portal 6, o engenheiro de trânsito, Igor Lino Siqueira, afirmou que, apesar da medida paliativa que é o redutor de velocidade, o local representa risco para os viajantes e há opções que diminuiriam o perigo.

“A solução definitiva seria um viaduto, mas seria necessário fazer uma análise do fluxo para justificar tamanho gasto”, explicou.

O especialista apontou que a construção custaria de R$ 20 a R$ 30 milhões, enquanto a segunda opção, um trevo, sairia por menos da metade.

“Assim, você consegue dividir o fluxo do trecho urbano em uma faixa de rolamento exclusiva. Somado ao redutor de velocidade, consegue ter uma segurança muito maior, destacou.

Enquanto a solução ainda não é implementada, ele orienta que os pedestres que passarem pelo local não se apressem em atravessar a via e observem duas vezes antes de atravessar, uma vez que os motoristas podem não respeitar o sinal de pare, causando uma colisão.

A reportagem buscou o posicionamento da concessionária da via, Triunfo Concebra, perante às reclamações e questionou se alguma medida de segurança seria tomada.

No entanto, em nota, a empresa apenas ressaltou a presença do radar de limite de velocidade e destacou que “os condutores que transitam por essa região devem agir com prudência”.

Confira a nota na íntegra:

“A Triunfo Concebra esclarece que como parte das medidas de segurança aplicadas na BR-153, km 515, sentido sul, em Aparecida de Goiânia, está a instalação de um radar com limite de velocidade de 40 km/h, proporcionando assim aos motoristas o tempo necessário para cruzar a pista com segurança. Os condutores que transitam por essa região devem agir com prudência, obedecendo à sinalização horizontal e vertical existente, bem como respeitando os limites de velocidade estabelecidos.”