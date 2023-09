Essas são as cidades de Goiás que devem ganhar novos pontos de recarga para carros elétricos

A empresa Volvo, famosa marca de carros sueca, anunciou a instauração de sete novos eletropostos – estações de abastecimento para veículos elétricos – em Goiás. A ação faz parte de uma iniciativa nacional, na qual serão montadas 73 novas unidades em todo o país.

As localidades cotadas para receber a novidade no estado são: Anápolis, Goiás, Itumbiara, Posse, Rio Verde, Campo Alegre de Goiás e também a Chapada dos Veadeiros (não foi especificado, porém, qual das cidades que abrigam a Chapada).

Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 50 milhões de reais empenhados em todo o país.

Atualmente, a Volvo conta com uma concessionária que dispõe de um ponto de recarga na Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia. Com a nova medida, a empresa passará a ter 101 unidades, dispostas em todas as regiões do território nacional.

Esta seria outra etapa do projeto iniciado ainda em 2021, quando foi anunciado um investimento de R$ 10 milhões para dar início à construção dos primeiros eletropostos montados pela empresa no Brasil.

Agora, a ampliação prevista promete solidificar a realidade dos carros elétricos no país, contando ainda com fortes parcerias como a WEG, Enel X, Vibra e o Carrefour Property.

Essa última deve, inclusive, instalar mais de 30 eletropostos em galerias do Grupo Carrefour e Sam’s Club no país.