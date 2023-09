Evento gratuito oferece 5 mil vagas de emprego em Goiânia; saiba como participar

Um total de 5 mil vagas de emprego serão disponibilizadas, nesta terça-feira (19) e quarta-feira (20), através da 12ª edição do evento gratuito intitulado “ABRH na Praça”, realizado em Goiânia.

O evento ocorrerá entre as 09h e 18h no Mega Moda Park, situado na Avenida Independência, setor Central da capital.

A iniciativa, promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Goiás (ABRH-GO), ainda irá oferecer cursos de capacitação, qualificação profissional e técnicos de nível médio.

As opções são diversas, em áreas como agronegócio, tecnologia, saúde, contábil, administrativa, jurídica, segurança e outras, tudo dentro de uma parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Retomada e do Goiás Social.

As entradas são gratuitas e ainda ocorrerão palestras e apresentações com profissionais de renome em diversos setores do mercado, como comércio, indústria e serviços

Dentre as vagas totais, 1 mil serão ofertadas por empresas parceiras do evento, enquanto as outras 4 mil integram o Programa Mais Empregos.

Já os cursos serão ofertados pelo Colégios Tecnológicos (COTEC’s), juntamente com a Universidade Federal de Goiás (UFG).