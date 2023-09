Servidores da Saneago entram em Greve: “estamos sobrecarregados”

Servidores da Saneago deram início a uma paralisação, nesta terça-feira (19), após a instituição não responder uma carta de reivindicações solicitadas pela categoria. Não há previsão de retorno.

Ao Portal 6, o diretor do sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (STIUEG), João Maria de Oliveira, explicou que, desde junho deste ano, tem realizado negociações com a companhia para atender as demandas dos funcionários.

De acordo com ele, as propostas tinham objetivo de diminuir a sobrecarga de trabalho e incluíam desde o aumento das ofertas de concurso público até a redução na jornada para mães com filhos de até 06 anos, além da não privatização da companhia, fim das terceirização e reajustes salariais.

“Estamos sobrecarregados e o trabalho é muito grande. A empresa não faz concurso público, muitas pessoas saíram da companhia e isso tem acirrado os ânimos”, destacou.

No entanto, segundo João, mesmo após mais de 03 meses de diversas reuniões, a categoria ainda aguarda uma contraproposta sobre o novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

“Já estamos há mais de 03 meses aguardando a resposta das nossas reivindicações e concretização do novo acordo coletivo de trabalho. Providências urgentes precisam ser tomadas”, disse.

Conforme explicado pelo diretor, ao menos 70% dos servidores da companhia de todo o estado aderiram ao primeiro dia de paralisação.

Durante o período, segundo ele, apenas serviços de urgência e emergenciais serão atendidos pelos agentes.

“Hoje o clima é de total insatisfação. Até agora permanece o silêncio inexplicável da Saneago”, diz.

Em nota enviada ao Portal 6, a Saneago afirmou que está em contato direto com o sindicato e que as negociações aconteceram de forma criteriosa, o que demandou um prazo no processo.

De acordo com a companhia, uma contraproposta por parte da empresa deve ser encaminhada até o final desta terça-feira (19).

A instituição ainda reitera que os serviços prestados à população durante o período não serão prejudicados.

Leia a nota completa na íntegra:

A Direção da Saneago está em contato direto com a equipe do Sindicato. A Companhia informa ainda que os serviços prestados à população não serão prejudicados.

A Saneago explica que as negociações aconteceram de forma criteriosa, analisando todos os pontos da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Isso demandou prazo no processo de negociação e de apresentação de uma Contraproposta por parte da Empresa, que será encaminhada ao Sindicato até o final do dia de hoje (19).