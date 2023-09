É bom largar logo esses ficantes ‘meia-bocas’, pois haverão alguns signos que vão encontrar uma pessoa especial e superar o passado traumático depois de tanto sofrimento.

Alguns desses nativos foram tão frustrados consecutivamente que até perderam um pouco das esperanças. No entanto, esse alguém que está por vir pode mudar totalmente esse cenário dramático.

Que tal confiar um pouco na magia do karma e do universo? Está passando de hora de ser feliz. Ficou curioso para saber de quais signos estamos falando? Bom, então confira logo abaixo a lista dos signos e como deverão agir em breve.

3 signos que vão encontrar uma pessoa especial e superar o passado:

1. Câncer

Os cancerianos que se preparem pois ainda não o conhecem, mas esse alguém que chegará fará uma reviravolta na história. Não será nenhum pouco parecido com tudo já vivenciado.

Sabe aquela pessoa ‘topa tudo’, proativa, que demonstra interesse e te prioriza? Pois é, ela existe e está mais próxima do que nunca. Vocês poderão vivenciar um verdadeiro filme de romance.

Mas cuidado com a inveja de quem te rodeia. Afinal, todo mundo quer um amor tranquilo e seguro.

2. Leão

Os leoninos também poderão conhecer alguém muito interessante nos próximos dias, capaz de reacender uma chama que estava apagada há dias. Alguém muito vibrante energeticamente, que trará uma grande paz para os corações dos nativos.

Não se preocupem com o futuro. No momento certo esse alguém chegará para complementar e transbordar. Depois, o universo será responsável por fazer com vocês permaneçam conectados por um bom tempo.

Fiquem tranquilos. A sorte de um amor tranquilo finalmente baterá à porta.

3. Escorpião

Por fim, esses intensos e apaixonados do zodíaco também poderão dar certo no campo amoroso. Alguém totalmente transparente, dedicado e apaixonante chegará para fazer com que os dias valham a pena.

O que vocês têm a viverem juntos será algo tão intenso, que todo o passado traumático ficará apagado. Só tomem cuidado para não repetirem os mesmos erros antigos.

