Aeroporto de Goiânia deixa de ter voo direto para o principal destino turístico do Brasil

O Aeroporto Internacional de Goiânia deixará de enviar passageiros para um dos principais destinos do Brasil: o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A decisão é resultado de uma portaria do Governo Federal, que busca limitar os voos do terminal carioca.

Por conta disso, os turistas serão redirecionados ao Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. A partir de janeiro de 2024, o Santos Dumont só terá voos para locais que se encontram em um raio de 400 km.

O aeroporto terá a capacidade operacional reduzida a partir de outubro, sendo que cada companhia aérea irá ofertar apenas 50% a 70% dos voos.

A medida foi imposta com o objetivo de aumentar o movimento no Aeroporto do Galeão, que atualmente opera com 20% da capacidade total.

A companhia Azul, por exemplo, deixará de oferecer voos diretos entre o Santos Dumont e o Aeroporto de Goiânia em 29 de outubro, enquanto a Gol e a Latam ainda não definiram quando será a mudança.

Com isso, quem já possui passagens para a “cidade maravilha” deve se atentar e, se necessário, solicitar a troca do bilhete sem taxa. Outra opção é a devolução integral do valor pago.