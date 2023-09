Após prisão de organização criminosa, PM’s de Anápolis consideram como inevitável implantação de câmeras na farda

Policiais militares de Anápolis já tratam como questão de tempo a implantação de câmeras nas fardas da corporação na cidade.

“É inevitável, a gente só não sabe quando”, confidenciou um alto oficial à Rápidas.

A constatação ocorre após a operação da Polícia Civil (PC), na manhã de terça-feira (19), prender preventivamente 10 militares envolvidos em homicídios registrados em Anápolis e Terezópolis.

A instalação do equipamento em integrantes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) já havia sido solicitada por procuradores do Ministério Público (MP), mas uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) derrubou a obrigatoriedade.

Agora, com a prisão dos militares, o MP ganha novo fôlego para pleitear novamente a implementação da medida com a finalidade de coibir crimes e também proteger bons policiais de processos administrativos na instituição.

Vale lembrar que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), já disse publicamente que é contra a exigência do apetrecho nos uniformes dos militares alegando falta de orçamento para tal e também por evocar a eficiência da força na queda dos índices de criminalidade do estado.

Fontes da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSPGO), no entanto, sustentam à Rápidas que Caiado vê sim esse recurso como algo positivo, mas sustenta o discurso para não se indispor com a PM — que é uma importante base de apoio do governo.

Implementada em São Paulo pelos ex-governadores Geraldo Alckmin e João Dória (ambos estavam no PSDB), as câmeras nas fardas de militares contribuíram para a queda da letalidade policial em mais de 60%.

O atual governador daquele estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora também seja um crítico das câmeras não retirou o instrumento até o presente momento.

Roberto quer entrar no PL, mas “passado na esquerda” o condena

De saída do PP, Roberto Naves está em busca de um novo partido. A preferência dele é pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Major Vitor Hugo, mas o prefeito enfrenta dificuldades internas na sigla.

Como argumento, os integrantes mais refratários sustentam que o mandatário de Anápolis tem “passado na esquerda” antes de virar “bolsonarista”.

Roberto foi executivo da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Governo Dilma Rousseff (PT) e gravou vídeo pedindo votos para a reeleição de Antônio Gomide (PT) em 2012. À época no PTB, partido pelo qual se elegeu pela primeira vez ao Executivo anapolino, o prefeito também indicou secretários nas duas gestões petistas no município.

“Tudo isso está sendo posto na balança”, contou um político com mandato e longa trajetória no PL goiano.

Rogério Cruz agrada Braga, mas abre nova crise no Republicanos

Seguindo as orientações de Jorcelino Braga (Patriota), Rogério Cruz (Republicanos) enfim anunciou a reforma do secretariado em Goiânia, com sete novos nomes.

Se por um lado ele agradou do marqueteiro, por outro acabou abrindo uma nova crise no Republicanos. Um comunicado assinado pelo presidente estadual do partido, Hildo do Candango, demonstra a insatisfação com o prefeito e um possível desembarque da gestão caso a sigla não seja contemplada com novas secretarias.

Fraude na cota de gênero também derruba vereador de Goiânia

Após Nélio Fortunato (MDB) ser cassado em Trindade por fraude na cota de gênero no último pleito, Paulo Henrique da Farmácia (Agir) também acaba de perder o mandato pelo mesmo motivo no Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão pela saída imediata partiu do ministro Kássio Nunes Marques, atendendo a um pedido do PT. A vaga deixada pelo vereador será ocupada por Markim Goyá (Patriota).

Santana Gomes e Bruno Diniz estão contentes

Enquanto Paulo Henrique da Farmácia lamenta o mandato cassado, os vereadores Santana Gomes e Bruno Diniz, ambos do PRTB, estão rindo à toa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a devolução do cargo deles, que também havia sido cassado anteriormente por fraude na cota de gênero em 2020.

A Côrte revisou a decisão após entender que o partido disponibilizou recursos financeiros suficientes para candidatas mulheres.

Importante advogado goiano deixa a luta classista na OAB

Advogado bastante conhecido no meio jurídico em Goiás, Jacó Coelho anunciou nas redes sociais que encerrará a sua participação classista na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) após o fim desta legislatura.

Atualmente, Jacó Coelho é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG). Ele também já ocupou os cargos de secretário-geral da OAB-GO nas gestões entre 2016 e 2021.

Nota 10

Para o Ministério Público de Anápolis, que está conseguindo evidenciar que a Polícia Militar de Anápolis precisa de intervenção devido aos maus PM’s que estão agindo como organização criminosa e manchando o nome da centenária instituição do estado.

Nota Zero

Para Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A autarquia diariamente vira notícia por aspectos negativos da gestão e não parece disposta a mudar a realidade. Não responde a pedidos de nota da imprensa nem se mostra disposta a falar sobre os problemas causados por ela na cidade.