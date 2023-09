Calor “obriga” mulher a ir pelada para terminal de ônibus em Goiânia

Viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), um vídeo em que uma mulher aparece caminhando completamente nua pelos corredores do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia.

Na postagem, é possível observar que a “desinibida” surge pela entrada do terminal de ônibus sem se incomodar com as pessoas ao redor, em meio à forte onda de calor, em plena tarde.

Segundo o batalhão que monitora as ocorrências do terminal, a mulher estava passando por um momento de surto psicótico quando adentrou o ambiente sem roupas.

Os policiais entraram em ação e deram acolhimento e suporte para a vítima. Ela foi encaminhada para prestar depoimento.

Diante da situação, alguns moradores julgaram ser alguém adentrando as proximidades para se refrescar da forte onda de calor, que tem causado diversas alterações no clima da capital.

Na gravação, uma passageira que aguardava pelo embarque registra o momento em que a jovem caminha pelas áreas de transporte do local.

Em seguida, ela pega o celular, faz registro do ocorrido e comenta a situação: “gente, olha aí. Olha o quê que está acontecendo no terminal Padre Pelágio, uma hora dessa uma mulher pelada, nua aqui e desfilando.”

Confira o vídeo completo: