Placas chamam atenção e fazem professor de Goiânia viralizar na internet

Todo falante de português já se encontrou rindo de algum erro cometido no idioma, que é conhecido mundialmente por ser bonito e difícil de aprender. Um vídeo, em específico, viralizou por conta dos equívocos cometidos pelas pessoas que fizeram placas curiosas.

Quem compartilhou as imagens foi o professor Clécio, profissional de Goiânia que ensina o idioma com toques de humor.

No vídeo, compartilhado no TikTok na última sexta-feira (15) já contando com quase 200 mil visualizações, há dois comunicados que renderam risadas.

No primeiro, uma pessoa escreveu “estufamo todo tipo de bancos de viatura ikadeira”, que seria “estufamos todo tipo de banco de viatura e cadeira”.

Já na sequência, foi adicionado uma placa escrito “precisa-se de diarista que morre próximo”, sendo que o erro foi na palavra “morre”, que deveria ser “more”.

Nos comentários, diversos internautas se divertiram com a situação e até ousaram brincar com os enganos cometidos.

“Quem morreu fui eu aqui”, escreveu uma.

“Dói a barriga de tanto rir”, disparou outra.