Atacadão abre seleção com quase 200 vagas para contratar funcionários

A rede Atacadão está com 178 vagas de emprego abertas para diversos cargos de nível médio, em 06 cidades de Goiás. O prazo para candidatura vai até o final de setembro.

Dentre as cidades inclusas, Goiânia figura com 102 vagas, Aparecida com 36 e Rio Verde com 19. Além destas, Itumbiara abriu 09 oportunidades, Anápolis 07 e Formosa 05.

Para se candidatar, é necessário comparecer em uma das unidades da rede, em horário comercial, e ir até a área de atendimento ao cliente.

Os interessados devem apresentar o currículo impresso e atualizado, documentos pessoais, como RG e CPF, além da carteira de trabalho.

As funções disponibilizadas são para operador de caixa e cartões, repositor, empacotador, auxiliador de depósito, armazém, trocas e cozinha, fiscal de prevenção e perdas, entre outras.

Também há cargos para pessoas com deficiência e beneficiários do CadÚnico. A escala de trabalho estabelecida é de 6×1.