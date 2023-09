Com certeza você já deve ter parado para pensar um pouquinho qual a melhor forma de guardar o copo: boca para cima ou para baixo? Apesar de guardarmos as louças no automático, é bom refletir se está fazendo algo errado.

Muitas vezes, apenas seguimos os ensinamentos de nossas mães ou responsáveis na infância, mas se quer sabemos o porquê de colocar os recipientes de determinado modo.

E sim, o simples ato de colocar o copo de certa forma pode prejudicar não só o objeto, como também a sua saúde. É algo tão sério que até mesmo uma intoxicação alimentar pode ser acarretada, a depender do modo que ele é posto.

Para evitar maiores prejuízos, é bom conferir a resposta da questão logo abaixo. Veja só!

Boca para cima ou baixo? Descubra o lado certo para guardar o copo:

Primeiramente, é bom lavar os copos com água e sabão, seja ele em barra ou líquido. Depois de lavados, é hora da grande questão. Se você tiver um escorredor de louças em sua pia, é bom colocar os recipientes com a boca para baixo até que fique totalmente seco.

Depois disso, guarde-os no armário com a boca para cima. Caso não tenha escorredor, deixe desde o início com a boca voltada para cima.

E o porquê disso? Bom, acontece que a água acumulada no interior escorrerá para a pia, fazendo com que ela fique acumulada na borda. Isso pode ocasionar a criação de um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias. Essas bactérias podem causar doenças, como vômitos, diarreia e intoxicação alimentar.

Além disso, guardar os copos de cabeça para baixo pode causar danos ao vidro. A água pode ficar acumulada na borda e, com o tempo, pode causar rachaduras.

Logo, para não ter nenhuma dor de cabeça, é bom deixar todos os copos voltados para cima.

