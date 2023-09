Cliente que matou advogado após descobrir caso dele com a esposa é indiciado pela PC

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito sobre a morte do advogado Charlesman da Costa Silvano, de 37 anos, e decidiu indiciar Gilberto Gomes de Oliveira, cliente da vítima e autor confesso do crime.

Isso porque o suspeito teria descoberto que a esposa teve relações extraconjugais com o profissional de direito, enquanto ele estava preso, em 2019.

Conforme o inquérito, Gilberto responderá por homicídio, com qualificadores de emboscada e traição.

De acordo com as investigações da PC, Charlesman era advogado de defesa de Gilberto em vários processos na Justiça, incluindo um suposto envolvimento com tráfico de drogas.

Em depoimento prestado pela esposa, o autor confesso teria descoberto a traição dela no dia 11 de agosto deste ano, durante uma discussão do casal.

A mulher ainda afirmou que, naquela data, Gilberto ficou “transtornado” e “passou a noite cheirando cocaína”.

Na manhã do dia seguinte, o cliente marcou de se encontrar com o advogado no Setor Clube Nova Flórida, em Alexânia – cidade a 110 km de Goiânia.

Quando Charlesman chegou no local, Gilberto desceu da moto em que estava e entrou na caminhonete da vítima.

O advogado então perguntou o que teria levado o cliente a marcar o encontro, no que ele respondeu que estava sendo traído. Em seguida, efetuou vários disparos contra o profissional.

Prisão

Após descobrir a troca de mensagens entre a dupla e colher relatos de testemunhas, a Polícia Militar foi atrás de Gilberto, para prendê-lo.

No momento da abordagem, entretanto, o suspeito teria resistido, apontando uma faca na direção da guarnição e até mesmo empurrando um dos militares.

Dessa forma, os policiais dispararam contra a perna dele e conseguiram efetuar a prisão.

Confrontado sobre o paradeiro da arma do crime, Gilberto apontou que estava na casa de um amigo. Ao chegarem no local, a equipe da PM foi recebida por tiros, dando início a um confronto.

Um dos agressores conseguiu fugir após pular um muro. Outros três foram baleados, sendo que um deles veio a óbito.

De acordo com a polícia, a suspeita é de que os homens façam parte da mesma organização criminosa que Gilberto.

Com os envolvidos, foram encontradas pistolas e porções de maconha e cocaína. Todos estes itens foram apreendidos.