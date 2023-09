Empresa goiana abre processo seletivo para contratação de novos talentos

A CDA abriu um processo seletivo visando a contratação de novos talentos. As oportunidades são para Goiânia, Anápolis e Rio Verde.

Todos os cargos contam com os benefícios de assiduidade, alimentação, vale-transporte, cartão alimentação, planos de saúde e odontológico, e abrangem pessoas com deficiência (PcDs).

Os interessados em pleitear uma das vagas devem cadastrar o currículo por meio do site vagas.cdaalimentos.com.br.

Para a capital, as oportunidades são para vendedora júnior, especialmente para aquelas que ainda não tenham experiência na área. É necessário que os candidatas possuam carro próprio e CNH-B, além de disponibilidade em se deslocar para Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo.

Já para Anápolis, as vagas são para auxiliar comercial, consultor de vendas e vendedor interno. A posição de auxiliar exige dos interessados ensino médio completo, experiência na área, boa comunicação e vivência com o pacote Office.

Para vendedor interno, os requisitos são os mesmos, sendo um diferencial candidatos com facilidade em relação a matemática comercial e vivência com vendas no segmento alimentício.

No caso do cargo para consultor de vendas, é necessário possuir CNH-B, além de experiência na função, ensino médico completo e disponibilidade para viagens.

Por fim, em Rio Verde, as oportunidades são para vendedor externo e também exigem as mesmas competências do cargo de consultor.

Mais informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp (62) 99832-2546.