Estudante de 15 anos morre baleado em tiroteio no Morro do Juramento, no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O estudante Kaio Sousa Santos, 15, morador do Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (21), durante um tiroteio, segundo os familiares.

Quando os policiais chegaram ao local, o corpo do adolescente estava enrolado em um lençol.

Segundo informações obtidas pela PM, ele teria sido baleado durante um tiroteio ocorrido numa área de mata entre integrantes de facções rivais, que brigam pelo controle do tráfico no local.

Familiares disseram que Santos estava procurando passarinhos com o irmão quando foi baleado. Parentes confirmaram à polícia que criminosos começaram um tiroteio intenso na tarde desta quinta no Morro do Juramento e Santos acabou atingido.

“Ele tomou um tiro na cabeça, na perna e outro no braço. Essa guerra tem muito tempo, não tem hora para terminar. Quantas crianças vão pagar pela guerra que eles vivem?”, disse Leonardo Reis dos Santos, pai do adolescente, em entrevista à TV Globo.

Em nota, Secretaria Municipal de Educação lamentou a perda de um de seus alunos para a violência.

“Kaio Sousa, de 15 anos, era aluno da Educação de Jovens e Adultos e estudava na Escola Municipal Cecília Meireles. Hoje, por medo do forte tiroteio que acontecia na área, sua mãe não o deixou ir à unidade escolar. Ele foi alvejado próximo à sua casa na comunidade do Juramento”, disse a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.