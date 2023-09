“Namoro” de Roberto com Gustavo Gayer indica que Rogério Cruz está sendo traído

De saída do PP, Roberto Naves ainda busca se consolidar como um dos principais agentes políticos da direita em Goiás.

Para obter êxito nessa empreitada, o prefeito de Anápolis está se aproximando cada vez mais de nomes do espectro no estado — como Maior Vitor Hugo (PL) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL).

A aproximação com Gayer tem causado incômodo no prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que é aliado de Roberto e busca a reeleição em 2024.

A relação entre os dois prefeitos teve início quando Roberto, ao lado de outros aliados, articulou a aproximação de Rogério e Jorcelino Braga, que atualmente é a figura mais poderosa do Paço Municipal.

Além de Braga, Jovair Arantes foi outro hábil político trazido por Roberto para o entorno de Rogério.

Gayer é pré-candidato da PL na capital e será adversário de Rogério. Em algum momento Roberto terá que escolher um dos dois.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que enquanto isso não ocorre, a impressão é de que Roberto está traindo um dos aliados.

E o traído está sendo Rogério Cruz, haja visto que Roberto está próximo de se filiar ao PL e está cortejando Vitor Hugo para ser candidato em Anápolis há muito tempo

Rogério Cruz quebra silêncio e demonstra relação cada vez mais conturbada com Republicanos

O silêncio de Rogério Cruz sobre a conturbada relação com o Republicanos chegou ao fim. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (21), ele relatou que teve três encontros com Hildo do Candango, presidente estadual do partido, e que todos eles foram para discutir mais espaço dentro do Paço Municipal.

De toda forma, Rogério Cruz se encontra entre a cruz e a espada.

Se agrada o Republicanos, cedendo aos pedidos, perde o PP e o Patriota, partidos trazidos por Braga. Se optar pelo marqueteiro, perde a Igreja Universal e a RecordTV, que administra a sigla e o canal televisivo.

Fontes ouvidas pela Rápidas dizem que a saída do prefeito parece ser questão de tempo e os partidos que podem acolhê-lo são justamente aqueles que Braga trouxe.

No meio da guerra, uma defesa ostensiva a Rogério Cruz

Na tribuna da Alego, o deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) – que é 2° vice-presidente da Casa, mandou um recado direto a Hildo do Candango.

“Senhor Hildo do Candango, o senhor pense antes de falar besteira. Se o prefeito Rogério Cruz hoje quiser se filiar, dez partidos brigam para ele se filiar, no mínimo. Ele merece respeito”, defendeu o aliado.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que, caso Rogério Cruz saia do Republicanos, Clécio Alves pode ir junto.

Audiência pública discute o Cerrado em Goiás

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Bioma Cerrado, Antônio Gomide (PT) estará nesta sexta-feira (22), no município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros.

Será realizada uma audiência pública com a participação de técnicos, ambientalistas, moradores da região e representantes do poder público.

Empresas são escolhidas para fazer estudos para reformar o Serra Dourada

Três empresas foram selecionadas pelo Governo de Goiás para realizar estudos visando a reforma do Serra Dourada.

As escolhidas são a RNGD, Consórcio Novo Serra Dourada e a Progen S.A. Elas terão 90 dias para realizar e apresentar o estudo. Dos três, apenas um será o escolhido.

Entrevistada da semana

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia e próxima de ser anunciada de maneira oficial, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) é a entrevistada desta semana do “6 perguntas para”.

As respostas da delegada serão conhecidas no domingo (24), no site e nas redes sociais do Portal 6.

É possível adiantar que as perguntas são boas e certamente as respostas também. A conferir.

Nota 10

Para o influencer goiano João Vitor de Paiva Bittencourt, que compartilha a sua rotina com síndrome de down nas redes sociais.

Ele foi escolhido para ser o primeiro conselheiro jovem com deficiência do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) Brasil.

Nota Zero

Para o motorista de transporte escolar que foi flagrado dirigindo bêbado em Rio Verde, na região Sudoeste do estado.

De acordo com a Agência Municipal de Transportes (AMT), o condutor foi flagrado com 0,19 miligramas por litro de álcool no sangue.

Por sorte, no momento da fiscalização, não havia alunos dentro do veículo.