Você já ouviu falar da regra dos 5/5?

Há exatos um mês, passei pelo maior desafio da minha vida. Uma cirurgia cardíaca de alta complexidade, em que literalmente serraram o meu peito e trocaram uma “peça” no meu coração.

Apesar de ainda estar me recuperando, já me sinto bem melhor e já consigo realizar coisas simples como sentar e levantar de uma cadeira.

E a regra dos 5/5? Antes de responder, quero dizer que estou refletindo ainda mais nas prioridades que julgo relevantes na minha vida daqui para frente, e talvez faça sentido a você que está lendo.

Há algum tempo comecei a ignorar aquilo que não muda todo dia e não serve para nada. Comecei a focar no que realmente importa. Hoje, o que nos consome são jornais que não nos faz diferença alguma e esses conteúdos superficiais de Instagram, TiKToK e outras redes.

A maioria desconhece o impacto negativo das telas brilhantes em nossas vidas e em nossas crianças. A neurociência já explica como esse consumo eletrônico tem afetado nosso cérebro, exatamente da mesma forma que drogas ilícitas. Recomendo fortemente que todos assistam a um vídeo gratuito no Uoutibr, com o título: COCAÍNA DIGITAL, com o escritor Brad Huddleston.

E a regra dos 5/5? Quer dizer que se o que você faz, não fizer diferença daqui a 5 anos, não perca sequer 5 minutos hoje”.

Pequenas mudanças de comportamento podem ter um impacto significativo em nossas vidas a longo prazo. Criar rotinas eficazes e manter a consistência são exemplos de mudanças positivas. Recomendo a leitura do livro “Hábitos Atômicos” de James Clear.

Imagine você com esse foco no seu trabalho, na sua casa e no seu dia a dia. Imaginem usarmos na política. Reduza o volume de informações que você consome, tenha hábitos atômicos e não se distraia com ruídos e armadilhas. Afaste-se de pessoas tóxicas.

Ao contrário do que muitos pensam, pequenas decisões importam muito no resultado a longo prazo.

Estou feliz em estar com o coração “renovado”, e mais feliz ainda em não me distrair com ruídos e focar nos meus propósitos. Talvez essa reflexão sincera, faça sentido para você.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.