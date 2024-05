PL tem projeção ambiciosa de votos para Major Vitor Hugo nas eleições de outubro

Ex-deputado federal será candidato a vereador na capital com a responsabilidade de ser o puxador de votos do partido

Pedro Hara - 03 de maio de 2024

Major Vitor Hugo durante discurso na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Sem Fred Rodrigues (PL), anunciado como vice na chapa encabeçada por Gustavo Gayer (PL) à Prefeitura de Goiânia, e cotado como um dos puxadores de votos do PL à Câmara de Goiânia, a sigla teve que recalcular rota e deposita as fichas em um nome para ocupar a função de liderar a sigla nas eleições de outubro: Major Vitor Hugo (PL).

Fontes ouvidas pela Rápidas nos últimos dias apontam que o cálculo feito pelo PL é de cerca de 20 mil votos para o ex-deputado federal.

A projeção é baseada nos pouco mais de 117 mil votos recebidos por ele na capital em 2022, quando concorreu a Governador, e também de parte dos votos que seriam de Fred Rodrigues, que recebeu mais de 20 mil votos apenas em Goiânia na eleição para deputado estadual em 2022.

Atualmente, o PL conta com apenas uma cadeira na Câmara de Goiânia, ocupada por Willian Veloso. Para as eleições deste ano, a expectativa da sigla é de que sejam eleitos de 6 a 7 vereadores.

Além de Vitor Hugo e a reeleição de Veloso, outras apostas do partido são Coronel Urzeda e o ex-vereador Oseias Varão.

Gayer e Fred Rodrigues pode não ser a melhor combinação, apontam analistas

Analistas e lideranças políticas ouvidos pela Rápidas consideram benéficas para os outros pré-candidatos a chapa pura do PL formada por Gayer e Fred Rodrigues.

À coluna, eles destacam que ambos falam majoritariamente para o mesmo público, atraindo pouquíssimos novos votos, o que pode beneficiar principalmente outros pré-candidatos que estão mais à direita no espectro político.

Evangélicos de Aparecida devem se dividir entre Professor Alcides e Vilmar Mariano

Bispo da Igreja Fonte da Vida, o ex-deputado federal Fábio Sousa (PL) apresentou Professor Alcides (PL), pré-candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a lideranças evangélicas da cidade.

Fontes ouvidas pela Rápidas contam que o encontro de Alcides com os religiosos foi bastante proveitoso e que a religião deve polarizar ainda mais a disputa em Aparecida, pois o ex-deputado federal João Campos, que possui influência no segmento evangélico, declarou apoio a Vilmar Mariano (MDB), sendo citado até para assumir a vice na chapa.

MDB vai se reunir para discutir vice de Mabel

O MDB Metropolitano se reúne nessa sexta-feira (03) para discutir assuntos referentes as eleições deste ano.

A principal pauta do encontro será a discussão para a escolha do vice de Sandro Mabel (UB), que será indicado pelo MDB.

Gravação clandestina não pode ser usada como prova em processo eleitoral, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que gravações clandestinas realizadas em ambientes privados não podem ser usadas como provas em processos eleitorais.

Só serão aceitas provas produzidas em ambientes públicos, pois neste caso não existe violação da intimidade.

Gustavo Sebba é o entrevistado desta semana

O deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) é o entrevistado dessa semana do ‘6 perguntas para’.

Presidente estadual do PSDB, o parlamentar responde sobre a atuação do partido em Goiás e a projeção da sigla para as eleições deste ano.

As perguntas e respostas podem ser conferidas no domingo (05) pelo site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros de Goiás que vai atuar no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que vem assolando o estado nos últimos dias.

A equipe com 21 profissionais, 06 viaturas, 04 embarcações e 04 cães de resgate parte na madrugada desta sexta-feira (03/05) com destino a Porto Alegre.

Nota Zero

Para organização da Festa do Trabalhador, em Aparecida de Goiânia. Vídeos compartilhados nas redes sociais nesta quinta-feira (02) mostram brigas protagonizadas pelos participantes do evento.