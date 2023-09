Conheça a bebida milenar que comprovadamente reduz colesterol e açúcar no sangue

O vinagre de maçã é uma bebida milenar produzida a partir da fermentação do suco de maçã, onde as bactérias e leveduras convertem os açúcares em álcool, que, por sua vez, é transformado em ácido acético.

A bebida tem se tornado febre de uso nos últimos tempos devido às suas supostas propriedades medicinais e trazer benefícios à saúde.

O médico Michael Mosley, apresentador do programa da BBC Trust Me, I’m a Doctor, junto do especialista em obesidade e diabetes James Brown, da Aston University, em Birmingham (Inglaterra), em entrevista ao Bem-Estar, trouxeram uma série de experimentos e estudos que comprovaram – ou não – que o vinagre ajuda a reduzir o açúcar no sangue e o colesterol.

De acordo com uma meta-análise trazida pelos especialistas, com base em seis pequenos estudos, o consumo diário do vinagre de maçã conseguiu reduzir níveis de glicose no sangue e do colesterol.

Outro estudo de 2004 revelou que pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2 que ingeriram a bebida após uma refeição rica em carboidratos apresentaram picos de açúcar bem menores no sangue.

Alguns dos benefícios atribuídos ao vinagre de maçã incluem:

1. Ajuda na digestão

Pode auxiliar na digestão ao estimular a produção de ácido gástrico no estômago.

2. Controle do açúcar no sangue

Alguns estudos sugerem que o consumo regular de vinagre de maçã pode ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, beneficiando pessoas com diabetes tipo 2.

3. Propriedades antioxidantes

Contém antioxidantes que podem combater os radicais livres no corpo, ajudando a prevenir danos celulares.

4. Saúde cardiovascular

Alguns estudos observacionais indicaram que o consumo moderado de vinagre de maçã pode estar associado a um risco reduzido de doenças cardíacas.