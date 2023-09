Mãe consegue registrar a filha com nome proibido e fica em dúvidas sobre o que pode acontecer

Nomear um filho é uma missão bem complicada, já que se trata de uma vida que carregará esse termo por toda a vida. Porém, uma mãe conseguiu inovar muito registrando o recém-nascido com o nome mais improvável.

Kirsten Drysdale é uma jornalista australiana que decidiu tentar algo totalmente inusitado na hora de escolher o título para o pequeno. A vontade dela era pegar o mais inaceitável e ver o que aconteceria no cartório.

A grande questão é que a comunicadora acreditou que escolhendo “Metanfetamina é o melhor” seria proibido pelos profissionais. A ideia era saber o que eles iriam dizer.

No entanto, aconteceu o imprevisível: eles aprovaram a ideia da mãe e agora o recém-nascido terá de conviver com o nome atípico e as piadinhas dos colegas.

Depois disso, Kirsten começou a ficar preocupada com o futuro do filho. Porém, apesar dos receios, ela ainda leva o caso com muito humor”.

“Acreditamos que contar a ele esta história será um presente único para seu aniversário de 21′′, disse à mídia local.