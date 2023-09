‘Puladas de cerca’, fezes na parede e rotina exaustiva: ex-camareira revela bastidores vividos em motel de Goiânia

“Já encontrei quarto todo alagado e banheiro sujo de fezes até nas paredes”. Essas são apenas algumas das experiências vividas por uma ex-camareira, de 56 anos, durante os 12 anos que trabalhou em um motel.

Ao Portal 6, ela relembra que ao longo da jornada cansativa, que ia das 07h às 19h, viu uma série de acontecimentos que a marcaram e ensinaram sobre a natureza humana, principalmente no que diz respeito aos hábitos de limpeza.

“As pessoas deixam o espaço sujo demais. Vão para motel para bagunçar. […] Tínhamos que limpar 15 suítes, faxinar tudo, forrar cama, lavar o banheiro e a garagem. Alguns casais sequer esperavam”, contou.

Segundo ela, os clientes ainda deixavam preservativos espalhados pelos lugares, sendo necessário jogar fora qualquer item que entrasse em contato.

De acordo com a mulher, um dos pedido mais ouvido por ela enquanto trabalhava no local foi o de “guardar segredo”.

“Tanto homens quanto mulheres casadas iam com os amantes. Lá, recebiam ligações dos parceiros e falavam que estavam no banco. Até uma conhecida minha já foi e pediu para eu não falar sobre. Mas, eu acreditava que o que os outros fazem não é da minha conta”, destacou.

Outra ocorrência comum no local era encontrar objetos valiosos deixados para trás. O item que sobressai, naturalmente, é a aliança.

“Um homem foi para lá, tirou a aliança e colocou debaixo do colchão. Isso acontece demais”, revelou.

Cerca de dois dias depois, o cliente retornou em busca do símbolo do casamento, afirmando que se ele não voltasse para casa com a aliança, seria morto pela esposa.

“Também já achei colares, correntes, relógios, brincos. Deixam até roupas!”, completou.