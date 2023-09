Algumas profissões que costumavam ser subvalorizadas ou não ganhar tão bem antigamente agora estão experimentando um crescimento significativo em suas remunerações e prestígio social.

Nos últimos anos, o panorama do mundo do trabalho tem passado por transformações bastante notáveis, principalmente com a era da tecnologia e a digitalização de serviços em alta.

Essa mudança reflete a crescente importância de diversas áreas no mundo contemporâneo, mostrando como a demanda por certas habilidades e conhecimentos evoluiu bastante.

Separamos para você algumas dessas profissões que, em um passado não muito distante, não eram consideradas lucrativas, mas que hoje estão proporcionando um sustento digno e até mesmo próspero para aqueles que as abraçam com tudo que têm.

6 profissões que ninguém imaginava que iriam ganhar tão bem atualmente

1. Influencer Digital

Algumas personalidades da internet ganham consideráveis quantias de dinheiro por meio de parcerias e patrocínios devido à sua influência online e visibilidade como autoridades em determinados assuntos ou mesmo por puro lifestyle.

2. Gamer

Lives pagas, streamings lotados de pessoas que acompanham o mundo dos jogos e por aí vai. A profissão gamer tem crescido muito no Brasil e hoje ganhou adeptos por várias regiões no mundo.

Os ganhos são astronômicos e existem até mesmo entidades profissionais que organizam torneios mundialmente conhecidos e importantes no Brasil.

3. Gestor de Tráfego e Mídias Sociais

Com o crescimento das redes sociais, os gerentes de mídias sociais e tráfego ganharam destaque e desempenham um papel crucial para as empresas, e muitos deles ganham bem devido à demanda por suas habilidades com redes sociais e internet.

4. Blogueiro

Exibir a rotina, o dia a dia de academia, lifestyle arrojado, moda, gastronomia, entre outras coisas, estão muito em alta e fazem parte da vida das famosas blogueiras.

Devido à grande quantidade de seguidores que acompanham o cotidiano dessas pessoas, as marcas enxergaram uma boa oportunidade para fazer dinheiro naquele nicho.

5. TikToker

Quem aí já assistiu e ficou espantado com a quantia em dinheiro que uma live NPC no TikTok rende, por exemplo?

A rede social dos vídeos curtos tem dado o que falar e os ganhos para quem se aventurar por lá têm se mostrado bastante interessantes.

6. Especialista em Inteligência Artificial

Com o avanço da IA, os especialistas em inteligência artificial têm visto suas habilidades serem altamente valorizadas em várias indústrias.

ChatGPT, entre outras IAs estão aí para nos mostrar que a tecnologia e a era digital chegaram mesmo e que os grandes lucros estão aí para quem quiser se dedicar.

