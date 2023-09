Anápolis será palco de mega evento de empreendedorismo e carreira

O Centro de Convenções de Anápolis irá sediar a Conferência Simple Business, um evento com diversas palestras, empresas expositoras, podcasts e áreas de networking – com foco em temas como empreendedorismo, carreira e tecnologia.

A data já está marcada e acontecerá no município durante os dias 06, 07 e 08 de novembro.

Haverá uma equipe 10 palestrantes, formada por grandes nomes do mercado, entre CEO’s, colunistas, apresentadores de TV, designers e economistas, com atuação nacional e internacional. O primeiro dia será voltado para o setor da tecnologia.

Já o segundo, tratará de questões de carreira, com o terceiro finalizando a programação com o foco voltado ao debate do empreendedorismo.

As palestras irão ocorrer à noite, enquanto as outras atividades e atrações acontecem ao longo do dia.

O evento contará com a emissão de certificados aos participantes, que terão rodadas para se conhecerem e construírem uma rede de networking, além também de dois espaços para a realização de podcasts.

A expectativa é que esta seja a maior conferência voltada para o empreendedorismo da história da cidade. Segundo os organizadores, a previsão é de que 7 mil pessoas compareçam ao Centro de Convenções.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos, juntamente com mais informações sobre o evento, através do site oficial.