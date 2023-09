Dificilmente paramos para pensar a origem de algumas palavras ou sobre quais os idiomas mais antigos do mundo que, por exemplo, deram ‘vida’ a elas.

Essas línguas conseguiram resistir ao tempo e se mantêm firmes até os dias atuais. Leia até o final e saiba quais são os idiomas mais antigos do mundo.

Conheça os idiomas mais antigos do mundo e descubra a origem das palavras

1. Tâmil

O tâmil é frequentemente considerado um dos idiomas mais antigos do mundo, com uma história que remonta a mais de 2.000 anos. Ele é falado principalmente na Índia, no estado de Tamil Nadu, e no Sri Lanka.

Além disso, a língua também é conhecida pela rica literatura, que inclui poesia clássica e textos religiosos.

2. Sânscrito

Um dos idiomas mais antigos do mundo é o sânscrito. A língua é considerado a língua-mãe das línguas indo-europeias. Ele tem uma história que abrange milênios e é associado a textos sagrados indianos, como os Vedas e os Upanishads.

3. Hitita

O Hitita é uma língua indo-europeia que floresceu na região da Anatólia, na atual Turquia, entre os séculos XVII e XII a.C. É uma das línguas mais antigas conhecidas desse grupo linguístico e oferece uma janela única para o passado dessa região.

Seu sistema de escrita, conhecido como escrita cuneiforme hitita, foi um precursor dos sistemas alfabéticos posteriores.

4. Sumério

O sumério é considerado um tesouro linguístico, sendo o idioma mais antigo que temos registros. Sua forma escrita, conhecida como escrita cuneiforme, é uma das primeiras formas de escrita da humanidade.

A língua floresceu na antiga Mesopotâmia, cerca de 3500 a.C., na região que hoje é o sul do Iraque. . Estudiosos consideram o Sumério uma língua isolada, o que significa que não tem parentesco claro com outros idiomas conhecidos. A origem das palavras em Sumério é, portanto, um enigma linguístico valioso.

