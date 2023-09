Homem mata jovem por ciúmes e ainda manda áudio para a mãe dela: “foi mexer com macho do meu lado”

Um homem, de 33 anos, cometeu um feminicídio contra a própria companheira na madrugada deste domingo (24), no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O crime teria sido motivado por ciúmes e ele teria utilizado uma marreta para agredí-la.

O Portal 6 apurou que a vítima foi identificada como Mikaeli Bruna Vieira dos Santos, de 20 anos. Além de matá-la, o autor ainda enviou áudios para a mãe dela, nos quais se justifica pelos atos e ainda se desculpa.

“Hora que eu cheguei lá, os caras querendo agarrar ela e ela falou para eu ficar de boa. Que homem que vai aguentar isso, que homem. Hora nenhuma eu fiz crueldade, o que ela sofreu foi o que ela mereceu. Eu não sou muleque, eu sou homem”, disse ele através de áudios.

A ação aconteceu na casa da mãe da jovem, onde estavam o irmão mais novo dela e um amigo. Eles viram a briga se iniciar e tentaram separar, mas foram ameaçados pelo homem.

Eles então saíram da casa e, quando voltaram, Mikaeli já se encontrava ensanguentada e caída no chão. O autor ainda tentou colocá-la no porta-malas do carro do irmão, mas o carro estava estragado e ele deixou o corpo em plena rua, fugindo em uma moto.

“Foi mal, desculpa mesmo, de coração, só que você sabe, né? Eu já tava vacilando tem muito tempo, mas ela foi brincar bem na minha cara, aí eu não tenho sangue de barata”, disse ainda nos áudios.

O homem já tinha passagens pelos artigos 157, que seria referente a roubo, e 155, que sinaliza o crime de furto, e estava atualmente em liberdade condicional.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e registrou o óbito. A Polícia Civil (PC) acompanha o caso e deve seguir com as buscas pelo autor.