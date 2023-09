Jovem perde a vida e namorado é internado após carro capotar e pegar fogo em Goiás

Uma jovem, de 23 anos, identificada como Letícia Silva, morreu após o carro capotar e pegar fogo. O caso aconteceu no sábado (23) em Montividiu.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o acidente ocorreu em uma estrada vicinal no momento em que a vítima, por razões desconhecidas, perdeu o controle do veículo. Ela faleceu no local.

Além da jovem, o automóvel também era ocupado pelo namorado dela, identificado como Jonathan Barroso. Ele foi levado até o Hospital Municipal e Maternidade Dona Zebina e está internado.

Ao G1, uma amiga do rapaz, chamada Viviane França, afirmou que ele não teve ferimentos graves, mas está abalado com o falecimento da namorada, que tem um filho pequeno.

“Ele está conversando normalmente, mas ainda está sendo dopado. Está péssimo com a morte da namorada”, contou.