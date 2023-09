Paulista que se mudou para Goiás em busca de trabalho perde a vida após explosão de gás

Um jovem paulista, identificado como Fabio Rodrigues de Toledo Aparecido, de 24 anos, veio a óbito no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) neste sábado (23).

Ele ficou 12 dias internado devido aos ferimentos causados por uma explosão de gás de cozinha.

O Portal 6 apurou que a vítima trabalhava com eventos e havia decidido se mudar para Goiás. Ele estava se instalando em Caldas Novas, preparando a própria casa, quando o equipamento explodiu dentro do imóvel.

Fabio recebeu tratamento, mas teve uma rápida piora no quadro médico. O acidente aconteceu no dia 11 de setembro.

Com o tempo, ele apresentou choque séptico e teve infecções no tecido da pele. Dadas as condições, a situação piorou até evoluir para o óbito do jovem.

A Polícia Civil (PC) foi acionada para realizar o exame cadavérico e, segundo as autoridades, não se sabe mais detalhes sobre como teria ocorrido o acidente.