Vontade de ir ao banheiro vira caso de polícia após mulheres aprontarem confusão em bar de Anápolis

Um bate-boca entre duas mulheres em uma chopperia de Anápolis acabou virando caso de polícia. A confusão aconteceu na noite de sábado (23).

Conforme apurado pelo Portal 6, o alvoroço teria começado após uma jovem, de 28 anos, entrar no banheiro do estabelecimento juntamente com a companheira.

Em um dado momento, em decorrência da demora, um homem, de 26 anos, passou a bater na porta do cômodo pedindo, aos gritos, para que as duas saíssem, pois a namorada queria entrar.

Ao abrir a porta, a jovem foi abordada pela companheira do rapaz, que começou a questioná-la sobre a demora – o que deu início à confusão.

Em um dado momento, ao longo da discussão, a jovem que estava no banheiro empurrou a outra e desferiu um tapa no braço dela.

Diante do desentendimento e princípio de desordem no estabelecimento, a Polícia Militar (PM) teve de ser acionada para compareceu no local.

Todos os envolvidos foram orientados a procurar uma delegacia para as devidas providências legais.