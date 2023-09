Existem alguns comportamentos que são terríveis e que só pessoas feias conseguem fazê-los com maestria.

E não, não estamos falando de pessoas esteticamente feias (dependendo do ponto de vista). Estamos nos referindo a aquelas pessoas que têm consigo atitudes tão cruéis, que as deixam até com a aparência ruim.

6 coisas que as pessoas feias fazem bem melhor que as bonitas:

1. Fofocar

Raramente vemos pessoas honestas e verdadeiras fazendo fofoca com os amigos e conhecidos.

Esse tipo de atitude só vem de quem é cruel e totalmente sem noção do que é uma amizade verdadeira.

2. Julgar sem conhecer

Por falar em crueldade, as pessoas feias também costumam adquirir um monte de preconceitos e julgamentos sem conhecer o outro.

Elas colocam aquilo que está em sua rotina em seu juízo de valor, dando pitaco em tudo que veem saindo do seus rótulos.

3. Agir com arrogância

A arrogância é um prato cheio para esse tipo de pessoa que não mede esforços para serem grossos e sem educação com os outros.

Para termos uma ideia, elas se priorizam tanto que ninguém pode passar por cima de seu nariz.

4. Ganância

A ganância é o ápice da ambição, o que deixa essa virtude uma péssima qualidade.

A pessoa gananciosa começa a ser um alguém feio a partir do momento em que almeja tudo o que é seu e dos outros também.

E não para por aí, essa conquista se torna mais importante do que até mesmo viver.

5. Não aceitar não

Uma pessoa que não aceita um “não” é na verdade um alguém que não sabe lidar com críticas ou coisas que fujam ao seu controle.

Por isso, esse tipo de pessoa acaba sendo bem cruel, já que ela quer te controlar para manter as coisas do seu jeito.

6. Dizer tudo que pensa sem filtrar

Por fim, aquele amigo sincerão demais acaba sendo um pouco feio e inconveniente, sem contar que ele perde totalmente o bom senso.

Isso porque, ele tem o defeito de falar tudo que vem na mente, sem ligar se isso vai ou não magoar o ouvinte.

