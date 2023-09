Atualizado número de mortos em gravíssimo acidente envolvendo 18 veículos na BR-414

Ao contrário do informado preliminarmente por autoridades, três pessoas morreram no acidente envolvendo 15 veículos de passeio e três pesados na manhã desta segunda-feira (25) no km 419 da BR- 414. Inicialmente, de acordo com dados repassados por pessoas que estavam no local, o número chegou a seis pessoas.

Entretanto, o Portal 6 apurou que a identidade de nenhuma vítima ainda foi divulgada – somente que uma delas seria uma criança.

A quantidade de feridos também não foi oficialmente repassada. Duas delas, também seriam menores de idade, que foram encaminhadas para a UPA Pediátrica de Anápolis e passam bem.

O acidente ocorreu após um caminhão, que vinha descendo a rodovia, não conseguir parar a tempo após perder o freio e bater em diversos carros que aguardavam a liberação da pista – que estava em esquema “Pare e Siga”. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

A rodovia segue interditada desde o momento do acidente e não há previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para que os motoristas evitem passar pelo trecho, localizado próximo à Base Aérea de Anápolis.